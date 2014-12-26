Національна стратегія нової системи охорони здоров'я охоплює шість напрямків

Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2025 років охоплює шість напрямків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, де презентувався проект Національної стратегії, сказав експерт Стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров'я в Україні Олександр Курпіта.

Він зазначив, що стратегія охоплює шість основних напрямків формування: надання медичних послуг, фінансування галузі, управління, людські ресурси, інформатизація галузі та використання технологій, товарів і ліків.

Говорячи про надання медичних послуг, він зазначив, що робоча група виділила 5 основних сфер, в яких ці послуги надаються і які мають відповідні блоки у стратегії.

Зокрема, це розвиток і реструктуризація первинної медичної допомоги, запровадження чіткої системи скерування пацієнта до певного лікаря, запровадження змішаної оплати праці, куди входитимуть капітальні видатки, оплата послуг, оплата за ефективність і оплата за якість.

Щодо мережі лікарень, то група наголошує на необхідності їх оптимізації, змінивши принципи їх фінансування, запровадивши аутсорсинг низки послуг, а також надавши право автономного ведення адміністративної і фінансової діяльності лікувальних закладів.

“Високі технології повинні запроваджуватися в Україні через унікальні клініки, яких має бути не так багато, шляхом впровадження оплати за послуги, а також на принципах державного приватного партнерства”, - сказав Курпіта.

Також він зазначив, що для формування нової системи громадського здоров'я, яка повинна замінити санітарно-епідеміологічну службу та низку інших служб, необхідно, зокрема, внести зміни до законодавства та запровадити інформаційні ініціативи щодо найголовніших загроз здоров'ю, а також створити єдиний національний центр громадського здоров'я.

Курпіта також нагадав, що необхідно і далі проводити реформування системи екстреної медичної допомоги.

Крім того, експерт наголосив на необхідності переходу від фінансування за постатейним бюджетом до фінансування за пролікований випадок.

Курпіта також підкреслив, що запровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Україні має супроводжуватися формуванням пакету послуг, які можуть фінансуватися за рахунок держави.

Зокрема, потрібно чітко прописати необхідність і обсяги універсального не страхового пакету, який буде доступний для усіх громадян України, і включатиме в себе, зокрема, питання щеплень, лікування туберкульозу, ВІЛ, психічного здоров'я та орфанних захворювань.

“Говорячи про запровадження медичного страхування, ми можемо чітко говорити, що необхідно сприяти добровільному медичному страхуванню, що потребує внесення змін до відповідного законодавства, з розширенням або запровадженням можливості загальнообов'язкового медичного страхування, враховуючи фінансові можливості держави”, - сказав експерт.

Крім того, що стосується управління галуззю, то група рекомендує чітко запровадити автономність постачальників послуг, до яких відносяться медичні заклади різної форми власності, а також забрати від МОЗу не властиві для нього функції.

“На нашу думку, стратегія повинна пройти громадське обговорення перед тим, як буде прийнята урядом”, - сказав Курпіта і додав, що має пройти п'ять обговорень у Києві та п'ять - у регіонах: у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Вінниці та Львові.

Водночас міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі зазначив, що дана стратегія дозволяє написати “хороший план дій”, але його потрібно покращувати, зокрема, шляхом консультацій з громадськістю.

За словами міністра, до кінця лютого є час для того, щоб ухвалити вагомий документ та будувати дії міністерства щодо імплементації плану.

Крім того, члени комітету вирішили провести відкриті комітетські слухання щодо реформування системи охорони здоров'я за участю громадськості, аби заслухати вже доповнений план реформ.