МОЗ провів усі тендери із закупівлі ліків і виробів медичного призначення

Міністерство охорони здоров’я України провело усі тендери із закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це під час брифінгу в Будинку уряду повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

За його словами, нині всі процедури державних закупівель завершені і станом 25 грудня 2014 року з постачальниками вже укладені договори на 2 млрд 091,5 млн грн. Із них зареєстровані в Держказначействі – на 1 млрд 942,1 млн грн, оплачено – 1 млрд 779,1 млн грн. Нині на склади поставлено ліків та виробів на суму 759,6 млн грн.

«Крім цього, буквально вчора увечері були оплачені кошти у розмірі 82 мільйони гривень на закупівлю ліків для хворих на вірусні гепатити, і вже сьогодні перші партії цих соціально важливих ліків поставляються на наші склади для розвезення в регіони», - сказав Квіташвілі.

Міністр назвав декілька шляхів, завдяки яким за неповні три місяці було проведено усі процедури державних закупівель, що були фактично заблоковані до жовтня цього року. За його словами, це антикризові рішення уряду, злагоджена та професійна робота відповідних фахівців та сприяння пацієнтських та міжнародних організацій.

Міністр також повідомив, яким чином МОЗ вдалося стабілізувати ситуацію зі своєчасним забезпеченням населення необхідними ліками в період проведення державних закупівель.

«Уряд спільно з МОЗ України із залученням допомоги від міжнародних донорів здійснили ряд безпрецедентних кроків, завдяки яким українці у вкрай складний для країни час не залишилися без лікування», - зазначив Квіташвілі.

Серед таких заходів він назвав додаткове фінансування (4 млн грн) лікування дітей з рідкісними захворюваннями, встановлення єдиної максимальної надбавки в аптеках до 25%, розблокування 509 тисяч доз вакцини БЦЖ, рішення уряду щодо виділення 35 млн грн для проведення гемодіалізу 135 хворим на ниркову недостатність, які були тимчасово переміщені із Донецької та Луганської областей тощо.

Також Квіташвілі назвав проблеми, які були виявлені у процесі закупівель. Наприклад, МОЗ цього року не закупить ендопротези та інші імпланти на суму майже 22 млн грн через постійне оскарження процедури закупівлі в Антимонопольному комітеті.

«Хоча АМКУ усі скарги відхилив, на жаль, МОЗ України не зможе провести повноцінну процедуру закупівель у цьому році. Тому частину коштів (8,1 млн грн), які були призначені для придбання ендопротезів та інших імплантів, ми спрямували на додаткову закупівлю препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД. Але, аби в подальшому уникнути такий саботаж від учасників тендерів, ми будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням надати відповідну оцінку блокуванню виконання державних програм», - повідомив Квіташвілі.

Для проведення централізованої закупівлі медикаментів, лікарських засобів, виробів медичного призначення Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік» було передбачено 2 млрд 163,4 млн грн. Також додатково на державні закупівлі були спрямовані кошти для повного забезпечення лікування онкохворих дітей – 139,2 млн грн та додаткові кошти для лікування дітей із рідкісними захворюваннями – 4 млн грн.