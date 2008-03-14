Режим сну американців залежить від графіка телепередач

Для більшості американців не захід і схід сонця, а телебачення визначає час, коли вони лягають спати. Крім того, зазначили дослідники Університету Чикаго, багато хто спеціально готує себе до літнього телевізійного сезону, щоб втрачати годину сну через пізні нічні переді.

Фахівці кажуть, що штучні чинники створення часових поясів і телевізійного графіка багато в чому істотно змінили структуризацію дня для жителів Сполучених Штатів.

Для аналізу експерти звернулися до даних Бюро трудової статистики, які дозволили вивчити, яким чином американці ділять добовий час між трьома найбільш поширеними діями: робота, сон і перегляд телепередач.

Виявилось, що все ж таки денне світло має деякий ефект на спосіб життя людей, але телебачення найсильніше впливає на режим сну, харчування і проведення вільного часу. Також було встановлено, що люди, які працюють у сфері фінансів, надання ділових послуг і інформаційних комунікацій, більш залежні від часових поясів, тоді як сон працівників охорони здоров`я, освіти і дозвілля частіше підвладний телевізійному графіку. Крім того, чим старшою стає людина, тим рідше вона дивиться телевізор вдень, а з наближення пенсійного віку кількість годин, проведених біля телевізора, збільшується.

ami-tass.ru