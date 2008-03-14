Дієтологи: навесні дієти не потрібні

Одна з головних ознак весни, що наступила, – це жінки, які поголовно "усаджуються" на дієту. Вони не сумніваються, що це найефективніший спосіб швидко привести себе до ладу.

Насправді, скидання ваги навесні – це природний процес для нашого організму. Взимку – накопичуємо, щоб грітися, навесні – скидаємо за непотрібністю. Знаючи це просте правило, можна дуже не напружуватися, а просто трохи собі допомогти, і все відбудеться само собою. Отже, не кидайтеся в дієтичний вир з головою, радше подумайте, розрахуйте свої сили та обов`язково проконсультуйтеся з фахівцем.

Якщо схуднути все ж таки неодмінно потрібно, дієтологи пропонують декілька нехитрих правил: перед вживанням їжі випити склянку води; не приймати їжу за 3 години до сну; важку їжу, а також солодощі, намагатися вживати до 15.00; виключити на якийсь час зі свого раціону вершкове масло, горіхи, сало, насіння, алкоголь, а рослинне масло замінити оцтом, лимоном або томатним соком; поступово в раціон замість м`яса вводити нежирну рибу; більше споживати клітковини, яка міститься в яблуках, капусті, петрушці.

При цьому починати свою трапезу варто саме з цих продуктів. Річ у тім, що клітковина в шлунково-кишковому тракі набрякає та заважає засвоюватися вуглеводам, тому організм отримує менше калорій. Дотримуючсь такої послідовності можна схуднути, навіть, не змінюючи раціон.

У екстрених випадках, коли за короткий термін необхідно скинути 2-3 кг пропонується сісти на фруктово-овочеві або білково-овочеві дієти. Наприклад, скористатися так званою "Мексиканською дієтою", яка відрізняється легкістю і доступністю.

Також не зашкодить очистити організм кефірною дієтою . Ще стародавні лікарі відзначали корисні властивості цього кисло-молочного напою. У поєднанні з фруктами така дієта добре підійде для весни. Практики стверджують, що тиждень такого травлення допомагає позбутися від 5 зайвих кілограм. Дієту можна повторити вже через місяць, краще – через півтора або два.

У березні та квітні дієтологи не радять налягати на жорсткі дієти, які на їх думку приводять лише до зворотного ефекту, а також наганяють на людину тугу та примушують відчувати себе незадоволеним і пригніченим.

Тому, щоб завжди відчувати себе комфортно, потрібно міняти в цілому стиль травлення, і потім вже цього стилю дотримуватися протягом життя. Не слід прагнути схуднути відразу на 10–15 кг. Фахівці стверджують, що будь-якій людині можна худнути в рік максимум на 10% від своєї ваги.

За статистикою жінки в середньому проводять 31 рік свого життя на дієті. Про це свідчать результати опитування, проведеного у Великобританії. Майже половина з опитаних в ході дослідження- 1840 чоловіків і жінок заявили, що в березні починають дотримуватися режиму схуднення напередодні літньої відпустки. Приблизно стільки ж респондентів надихаються ідеєю, що скоро вони зможуть носити модний одяг. За словами дієтолога Сьен Портер, успіх приходить тільки тоді, коли не чекаєш дуже багато чого та дуже швидко.

Якщо вас турбує дуже великий розмір якоїсь певної частини тіла, сфотографуйте її на мобільний телефон, щоб знімок нагадував вам згодом, якою великою вона була, радять фахівці. Налягайте на свіжі овочі, тим більше, що починається сезон. Тут як в світі моди, потрібно просто стежити, що зараз актуально – і вперед. Тоді схуднення стане для вас цікавим і актуальним заняттям, таким же, як оновлення гардеробу або шоппінг.

utro.ua