У Гонконгу зафіксовано спалах невідомого захворювання, симптоми якого нагадують грип.

На даний момент захворіло більше 30 дітей. А семирічна дитина, яка була доставлена в лікарню в стані несвідомості і ознобу, 11 березня померла через пухлину мозку.

Ще п`ятеро школярів, як і раніше, залишаються під наглядом медиків.

Медики повідомляють, що за лютий і початок березня двоє дітей померли від хвороби, яка за деякими ознаками нагадувала грип.

Власті Гонконгу стурбовані спалахом невідомого захворювання і навіть перенесли весняні шкільні канікули на 10 днів раніше.

На даний час медексперти намагаються встановити, чи пов`язаний якось спалах цього захворювання з пташиним грипом або атиповою пневмонією, яка вирувала в Гонконгу в 2003 році.

І хоча медики стверджують, що поки немає причин для неспокою, проте, додають, що їм невідомо, від чого померли діти.

Корреспондент.net