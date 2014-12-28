Квіташвілі заявляє, що йому не нав'язують заступників

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив 26 грудня на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

За словами Квіташвілі, він сам проводить співбесіди з претендентами на посади заступників міністра.

«Я обираю заступників сам. Я зустрічаюся з людьми, розмовляю. Останні два тижні я багато працюю по бюджету, тендерам. Часу особливо немає. Але вчора була призначена Кабінетом міністрів перший заступник (міністра охорони здоров'я) – Олександра Павленко. Я сам ухвалював рішення. Зараз головне – бюджет, а в січні ми вже приступимо до структурної реформи в міністерстві», - сказав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада України призначила Квіташвілі міністром охорони здоров'я України.