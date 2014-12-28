Квіташвілі заявляє, що йому не нав'язують заступників
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявляє, що йому не нав'язують заступників, він сам підбирає собі команду
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив 26 грудня на брифінгу в Кабінеті міністрів України.
За словами Квіташвілі, він сам проводить співбесіди з претендентами на посади заступників міністра.
«Я обираю заступників сам. Я зустрічаюся з людьми, розмовляю. Останні два тижні я багато працюю по бюджету, тендерам. Часу особливо немає. Але вчора була призначена Кабінетом міністрів перший заступник (міністра охорони здоров'я) – Олександра Павленко. Я сам ухвалював рішення. Зараз головне – бюджет, а в січні ми вже приступимо до структурної реформи в міністерстві», - сказав Квіташвілі.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада України призначила Квіташвілі міністром охорони здоров'я України.