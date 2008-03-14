На Донеччині лише 5% ФАПів повністю запезпечені медобладнанням

На сьогодні в Донецькій області лише 5,2% фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів) повністю забезпечені медичним устаткуванням.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров`я Донецької області, в регіоні лише 27 акушерських пунктів з 515, повністю забезпечені медобладнанням та інвентарем згідно з табелем оснащення.

Крім того, лабораторії функціонують тільки в 16% сільських лікарських амбулаторіях.

В аварійному стані - будівлі 5% фельдшерсько-акушерських пунктів, при цьому в сільських районах Александрівському і Першотравневому питома вага таких установ 14%.

В управлінні зазначили також, що в капітальному ремонті сьогодні мають потребу третина ФАПів і амбулаторій області. Найбільш складна ситуація в Артемівському та Александрівському районах, де понад 80% амбулаторій вимагають капремонту, в Новоазовському - близько 70%.

Однією з проблем у медичній галузі області залишається телефонізація сільських акушерських пунктів, підкреслюють в управлінні. Так, в цілому по регіону не телефонізовано сьогодні 22% ФАПів.

Також 65% фельдшерсько-акушерських пунктів і 10 амбулаторій в області опалюються сьогодні електроприладами, повідомили у облздраві.