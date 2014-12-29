Рада залишила пільги для дітей-сиріт та інвалідів

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (№1577).

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон у доопрацьованому варіанті проголосували 256 народних депутатів із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив під час представленння законопроекту прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, було залишено чинні норми щодо умов оплати праці працівників бюджетних установ. Також передбачається, що у 2015 році максимальний розмір заробітної платні працівникам державних органів та бюджетних установ не буде перевищувати 7 мінімальних заробітних плат.

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"У тому випадку, якщо органи державної влади здійснюють заходи з оптимізації і скорочення своєї чисельності, то такий розмір не може перевищувати 10 розмірів мінімальних заробітніх плат", - сказав він і додав, що ця норма не розповсюджується на учасників АТО, Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції.

За словами Яценюк, щодо обмеження розміру заробітної платні встановлюється обмеження щодо працівників державних компаній на рівні не більше 10 мінімальних заробітніх плат за виключенням об'єктів державної власності, які представляють стратегічний інтерес для безпеки і оборони України.

Крім того, з урахуванням економічної ситуації, за результатами першого півріччя 2015 року Кабмін затвердить порядок індексації заробітних плат, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних виплат.

Також було ухвалено рішення щодо оптимізації мережі методичних кабінетів галузі освіти та скорочення видатків на їх утримання.

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Яценюк також зазначив, що у законопроекті зберігаються всі норми щодо вступу до навчальних закладів поза конкурсом тих дітей, які мають право зараз на вступ поза конкурсом, відповідно до чинного законодавства.

Безкоштовним харчуванням у професійно-технічних училищах будуть забезпечуватися діти-сироти, діти-інваліди, діти позбавлені батьківського піклування, а також діти з малозабезпечених родин.

"Усі норми щодо закону України про освіту залишаються незмінними", - відзначив прем'єр і додав, що це ж стосується і "норм щодо довгострокових кредитів на будівництво і придбання житла".

Також визначено було, що чисельність Генеральної прокуратури у 2015 році скорочується з 20 до 15 тисяч співробітників.

"У законі залишаються норми щодо видатків утримання помічників-консультантів і на виконання депутатських повноважень", - сказав Яценюк.

Водночас, скасовується вихідна допомога при виході на пенсію прокурорам, а при звільненні вони отримують допомогу, як і всі працівники на державній службі.

Щодо харчування у закладах охорони здоров'я, додав Яценюк, вирішено було залишити харчування усіх хворих у закладах охорони здоров'я.

"Це сотні мільйонів видатків, які все одно треба фінансувати, і не все зразу, я так скажу", - відзначив Яценюк.

Він також додав, що харчування дітей у навчальних закладах на території 4-ї Чорнобильської зони буде таким, яке є на даний час.

"Залишається достроковий вихід на пенсію на 5 років жінкам у Чорнобильській зоні", - відзначив Яценюк.

Серед іншого він зазначив, що пропонується скоротити кількість працівників органів внутрішніх справ зі 172 тис. до 152 тис. При цьому, фінансування Міноборони, МВС та Нацгвардії залишається в тих межах, які визначені проектом закону про держбюджет.

Щодо пільгового проїзду було ухвалено рішення, що до 1 червня 2015 року пільговий проїзд залишається без змін, а після цієї дати ця пільга надаватиметься інвалідам 1-ї і 2-ї груп, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також учням із малозабезпечених сімей, особам, які їх супроводжують, та супроводжують інвалідів 1-ї групи і учасникам бойових дій.

Посадові оклади працівників апаратів судів будуть залишені на нинішньому рівні замість 3-кратного підвищення.

Харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається.

Яценюк зазначив, що це перший етап оптимізації пільг. "Нам потрібно переходити на адресність і монетизацію пільг. Сподіваюся, що ми з парламентом обов'язково це приймемо. Звичайно, це не ті радикальні зміни, які ми могли б провести, але це, принаймні, перший незначний крок, який дасть можливість рухатися в питанні оптимізації пільг, які повинні отримати тільки ті люди, які на це претендують. В першу чергу, це малозабезпечені, інваліди", - сказав прем'єр.