В Україну прибув гуманітарний вантаж з Польщі

Про це повідомила прес-служба фундації "Відкритий діалог".

Згідно повідомлення, Євромайдан у Варшаві зібрав теплий одяг та взуття для військових і вимушених переселенців на сході країни Для військових теплі речі було закуплено за кошти, зібрані завдяки проекту "Бронежилети".

«Це публічний збір, який було створено для оснащення українських військовослужбовців та Національної гвардії основними заходами безпеки для захисту життя і здоров’я», - наголошується у повідомленні.

"Теплі речі для вимушених переселенців приносили люди. Там є також листівки, записки і новорічні подарунки", - сказала координатор проекту Наталя Панченко.

Різдвяний вантаж потрапить до Слов’янська та околиць, оскільки, за даними працівників фундації, саме там зараз перебуває найбільше вимушених переселенців. Також допомогу буде направлено у ті батальйони, де вона найбільше потрібна, зазнає Європейська правда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євромайдан Варшава зібрав для України один мільйон злотих.

Завдяки цьому було переказано на схід України 1902 засоби індивідуального захисту, а також вислано 35 тон гуманітарної допомоги.

Окрім того, до Польщі було запрошено 23 члени родин осіб, поранених у боях, а також надано допомогу для біженців і близько 500 психологічних консультацій.