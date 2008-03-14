Донецькі хірурги виростили малюкові нове серце

У донецькому Інституті невідкладної і відновної хірургії зробили операцію, якої в СНД ще не робили. Тут чотиримісячній киянці виростили нове серце!

Унікальна операція стала можлива завдяки недавнім розробкам місцевих медиків.

Нагадаємо, донецькі кардіохірурги вперше в СНД освоїли технологію вирощування клітин серця з так званих стромальних стволових клітин, які беруться зі спинного мозку людини. Нові клітини серця вводять у тканини хворого органу, що дозволяє оздоровити його і дає можливість людині повноцінно жити далі.

Після того, як ця новина облетіла газетні сторінки, в інститут звернулася киянка. У її чотиримісячної донечки виявили важке вроджене захворювання. Серце дівчинки від народження було дуже збільшене і слабо скорочувалося, через що організм недоотримував кисень. У результаті страждали всі органи дитини - головний мозок, печінка, нирки. Кожен день рахувався, і тоді, опираючись виключно на власні розробки, донеччани зважилися на операцію.

"Ми узяли клітини з кісткового мозку дівчинки, виростили стволові клітини і імплантували їх у серці дитини, - розповідає директор Інституту невідкладної і відновної хірургії Владислав Грінь. - Стволові клітини - будівельний матеріал усіх органів людини. У серці дівчинки вони самі почали створювати здорові тканини. Таким чином нам вдалося підвищити ефективність роботи серця дитини не менше ніж на 5%. У результаті хворобу ми зупинили!"

Зараз Таня знаходиться під наглядом у Києві. Але донецькі лікарі все одно підстраховують своїх столичних колег. Про всяк випадок в Інституті невідкладної і відновної хірургії збережені стволові клітини дівчинки, яких за необхідності вистачить ще на дві подібні операції.

Процес відновлення серцевої тканини займе ще немало часу - від декількох місяців до декількох років, все залежить від індивідуальних особливостей організму дитини. І лише коли сердечко дівчинки працюватиме нормально, лікарі зможуть сказати, що їм вдалося перемогти хворобу.

Обозреватель