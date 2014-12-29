У процедуру ліцензування імпорту активних фармінгредієнтів внесуть зміни

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 304 народні депутати із 362 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом у статті 17 Закону України “Про лікарські засоби” визначається, що на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів (крім АФІ), що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством.

У чинній редакції норма про АФІ відсутня.

Крім того, у частині другій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" встановлюється, що господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби" та "Про охоронну діяльність".

Нині норма про імпорт активних фармацевтичних інгредієнтів відсутня.

Також законопроектом виключається пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт"”, згідно з яким ліцензування господарської діяльності з імпорту активного фармацевтичного інгредієнта передбачається ввести з 1 січня 2015 року.