У Вінниці старішає населення - на 100 дітей припадає 146 осіб пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За даними управління охорони здоров’я міської ради у віковій структурі населення Вінниці за останні роки спостерігаються зміни: скорочується питома вага кількості дітей з 18,3 % (1999 році) до 13,7 % (2007 році), зростає питома вага осіб пенсійного віку (1999 р. – 28,2 %; 2007 р. – 33,2 %), що свідчить про поступове старіння населення.

Показник народжуваності в місті має тенденцію до зростання. В пологових будинках міста в 2007 році народилося 5049 дітей. З них міських жителів лише 3937, інші 1098 або 21,8 % є жителями області та інших регіонів України.

Найбільш істотним проявом неблагополуччя у сфері природного руху населення міста є високий рівень і несприятлива тенденція загальної смертності, яка за останні 5 років зросла на 10 %. Перше місце за причинами смертності населення міста займають хвороби системи кровообігу, які у 2007 році обумовили 62,7 % усіх випадків смерті. Друге місце належить злоякісним новоутворенням. Нещасні випадки, травми та отруєння залишаються на третьому місці і складають 7,4 %.

В порівнянні з 2001 роком показник смертності малюків зменшився і станом на початок року складає 5,6 % при аналогічному по Україні – 10,05 %. Проте, в 2007 році в Україні йде ріст показника дитячої смертності у зв’язку із необхідністю реєстрації дітей вагою від 500 г. У Вінниці спостерігається зростання цього показника до 8,5 % (при обласному 10,8%).