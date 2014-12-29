З Криму та зони АТО до інших регіонів переселено майже 614,5 тис осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів та тимчасово окупованої території.

Зокрема, з Донецької, Луганської областей переселено 594 тис. 573 особи, з Криму та Севастополя – 19 тис. 894 особи.

Більше всього внутрішньо переміщених осіб розміщено у Харківській (120 тис. 732 особи), Донецькій (88 тис. 187 осіб), Луганській (73 тис. осіб), Дніпропетровській (63 тис. 377 осіб), Запорізькій (53 тис. 972 особи), Київській (28 тис. 312 осіб) областях та в місті Київ (39 тис. 47 осіб). Найменша кількість розселених у Чернівецькій (2 тис. 232 особи), Тернопільській (2 тис. 436 осіб), Волинській (2 тис. 806 осіб), Івано-Франківській (2 тис. 874 особи), Закарпатській (3 тис. 135 осіб) та Рівненській (3 тис. 183 особи) областях.