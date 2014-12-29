Кількість жертв вірусу Ебола досягла 7693 осіб - ВООЗ
10:05, 29 грудня 2014Країна
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Кількість жертв хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ), досягла 7693 осіб, 19695 заразилися, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
Усі відзначені статистикою ВООЗ випадки захворювання належать до трьох країн - Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.
Найбільш складною залишається ситуація у Ліберії, де померли 3384 людини. Однак у Сьєрра-Леоне найбільше заразилися - 9203. У Гвінеї істотно менше, ніж у цих двох державах, і хворих, і померлих - відповідно 2630 і 1654 чоловік.
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За даними ВООЗ, з 24 грудня в цих трьох західноафриканських країнах кількість жертв БВВЕ збільшилася на 120 осіб.
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