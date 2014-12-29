Пуск морської води в пересихаючий Куяльницький лиман не зашкодить його цілющим властивостям

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив радник голови Одеської обласної державної адміністрації Михайло Кучук. «Почала працювати так звана труба, що зв'язує Чорне море з Куяльницьким лиманом. Роботи були виконані за рекомендацією трьох не пов'язаних між собою екологічних інститутів», - відзначив він.

За його словами, вода Чорного моря не має позначитися на цілющих властивостях лиману. Зокрема, як відзначив радник голови ОДА, за останнє сторіччя Куяльник вже не вперше наповнюється морською водою. Вперше це було зроблено в 1926 році «цілеспрямовано», а на початку 1940-х, під час Великої Вітчизняної війни, морська вода потрапила в лиман унаслідок руйнування греблі, підірваної при відступі радянських військ.

«Тоді води з моря надійшло досить багато. Тобто, море не погіршило властивості Куяльника», - відзначив Кучук.

Він сказав, що зараз пуск води триватиме орієнтовно до квітня-березня 2014 року. Передбачається, що за цей період у лиман надійде 7,5-8 млн. кубів морської води, «а вже в наступні сезони решта - 20-22 млн. кубів».

Забір води здійснюється на глибині 5,2 метра, на відстані 380 метрів від берега.

Контроль води (що надходить і в лимані) проводитиметься щомісячно, дані моніторингу надійдуть науковцям, завдання яких приймати рішення про подальшу роботу труби.

Як відзначив Кучук, проект також передбачає надходження в лиман прісної води з річки Великий Куяльник. Зараз розробляється відповідна документація.

«На жаль, я не можу сказати, що всі роботи з незаконного видобутку піску в руслі Великого Куяльника завершено. Такі роботи повторюються знову, ми зверталися і в міліцію, і в прокуратуру... Надалі ухвалюватиметься рішення про те, які греблі потрібно знімати, щоб допустити воду з річки до лиману», - сказав Кучук.

Як повідомляв УНІАН, екологи неодноразово заявляли про загибель Куяльницького лиману у зв'язку зі змінами кліматичних умов, браконьєрським використанням води річки Великий Куяльник та інших водотоків у басейні Куяльницького лиману, незаконним видобутком піску.

23 грудня Одеська обласна рада підтримала клопотання ОДА про оголошення природних територій лиману курортом державного значення «Куяльницький лиман».

24 грудня в Одесі здійснено пуск морської води в пересихаючий Куяльницький лиман. Загальна вартість проекту становила більш як 23 млн. грн, його фінансування здійснювалося за рахунок державного і обласного бюджетів.