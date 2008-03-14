Гонконг спростував чутки про епідемію невідомого смертельного захворювання. Зафіксовані в Гонконзі випадки загибелі 3 дітей з симптомами грипу і закриття дитячих садів і початкових шкіл, що послідувало за цим, не означає, що місту загрожує епідемія невідомого смертельно небезпечного захворювання. Про це заявила група провідних гонконзьких медичних експертів.

"Немає жодних свідоцтв того, що вірус грипу став токсичнішим чи небезпечнішим. Нинішній же сезонний спалах носить помірний характер і не є масштабнішою, ніж в попередні роки. Ситуація не така серйозна", - підкреслив головний мікробіолог Юен Квок Юний.

Через загрозу грипу напередодні тут були закриті всі дитячі садки та початкові школи.

"Подробности"