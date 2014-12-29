За добу в зоні АТО немає поранених українських військовослужбовців

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, поранених немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, загиблий був бійцем батальйону «Азов».

Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко повідомив, що загибель українського бійця сталася під час нападу бойовиків на блокпост Національної гвардії біля села Первомайське, що розташоване на схід від Маріуполя.

Лисенко зазначив, що внаслідок зіткнення з розвідувально-диверсійною групою бойовиків було важко поранено одного бійця Нацгвардії, під час госпіталізації з місця події він помер, оскільки поранення було несумісне з життям.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу оборони Маріуполя, 28 грудня близько 20.00 бійці одного з підрозділів полку «Азов» вступили в бойове зіткнення з розвідувально-диверсійною групою противника. В результаті перестрілки від кульового поранення в шию загинув 20-річний військовослужбовець полку «Азов».