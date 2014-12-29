Терористи на блокпостах перебувають у стані наркотичного сп'яніння
14:33, 29 грудня 2014Країна
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У Раді національної безпеки та оборони закликають мешканців Донецька без нагоди не перетинати окремі блокпости терористів «Донецької народної республіки», оскільки бойовики, які чергують на цих блокпостах, перебувають у стані наркотичного сп'яніння і можуть поводитися неадекватно
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“За даними розвідки, у місті Донецьку на окремих блокпостах «ДНР» бойовики бандформування “Восток” перебувають у стані наркотичного сп'яніння і ведуть пошук медичних препаратів для власного використання. Закликаємо місцевих жителів бути обережними та без нагальної потреби не потрапляти на блокпости, оскільки поведінка озброєних наркоманів є неадекватною та небезпечною”, - сказав Лисенко.
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