Терористи на блокпостах перебувають у стані наркотичного сп'яніння

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“За даними розвідки, у місті Донецьку на окремих блокпостах «ДНР» бойовики бандформування “Восток” перебувають у стані наркотичного сп'яніння і ведуть пошук медичних препаратів для власного використання. Закликаємо місцевих жителів бути обережними та без нагальної потреби не потрапляти на блокпости, оскільки поведінка озброєних наркоманів є неадекватною та небезпечною”, - сказав Лисенко.