Україна отримала медичної гуманітарної допомоги на 40 млн грн

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, основними постачальниками допомоги стали Всесвітня організація охорони здоров’я, уряд Грузії, Фонд народонаселення ООН в Україні та вітчизняні виробники.

Зокрема, від ВООЗ, уряду Грузії, Фонду народонаселення ООН в Україні та інших міжнародних організацій МОЗ отримав за останні два місяці гуманітарної допомоги на 10 млн 806 948,49 грн для поліпшення ситуації із забезпеченістю населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Як доповів міністр, урядом Грузії було надано ліки, інсуліни, вакцини, вироби медичного призначення та витратні матеріали для проведення апаратного гемодіалізу на загальну суму понад 5 млн грн. ВООЗ надала лікарські засоби та вироби медичного призначення у вигляді акушерських наборів та міжвідомчих медичних наборів для невідкладної допомоги на загальну суму понад 3,5 млн грн, а також вкрай необхідні 300 тис. доз правцевого анатоксину на суму понад 260 тис. грн. Фірма «АстраЗенека ЮК Лімітед» (Велика Британія) надала сучасні препарати для знеболення та антибіотики на загальну суму 1 млн 217 тис. грн. Фонд народонаселення ООН надав ліки та вироби медичного призначення у вигляді міжвідомчих медичних наборів для невідкладної допомоги на загальну суму понад 820 тис. грн.

Крім того, вітчизняні фармвиробники взяли активну участь у наданні благодійної допомоги для потреб АТО, закупивши медпрепарати на загальну суму 466 тис. грн.

Загалом, за словами міністра, МОЗ України залучив гуманітарної допомоги від різних благодійників на суму понад 40 млн грн.

Квіташвілі також повідомив, що впродовж грудня-січня Глобальним фондом буде здійснено поставку дитячих форм ліків для ВІЛ-інфікованих дітей та протитуберкульозних препаратів 2-ої черги на загальну суму 6,6 млн дол. А згодом, завдяки допомозі бюро ВООЗ в Україні, через ЮНІСЕФ буде закуплено вакцини на 3,5 млн канадських доларів.