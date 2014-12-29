Гуманітарну допомогу Ахметова отримують мирні жителі, а не бойовики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 29 грудня, представники українського «Офіцерського корпусу» разом з журналістами із закордонних ЗМІ провели моніторинг видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова. Офіцери на власні очі переконалися в тому, що продукти видаються мирним жителям міста.

«Ці продукти - це останнє, що допомагає вижити сьогодні людям, у яких більше немає житла або роботи. Ні засобів до існування,- повідомив після перевірки Володимир Рубан, керівник ГО «Офіцерський корпус» (Центр звільнення полонених). - З приводу розмов про те, що ці набори йдуть на посилення ополченців, військових дій - ці побоювання всі не правомірні. Ополченці харчуються з інших джерел, не з гуманітарної допомоги Ахметова».

Представники «Офіцерського корпусу» знаходяться в Донецьку вже четвертий день. У минулу п'ятницю, 26 грудня, вони супроводжували Гуманітарний рейс Ріната Ахметова по дорозі з Дніпропетровська до Донецька, спостерігали, як розвантажуються продукти, маркуються і фасуються продуктові набори. Також Володимир Рубан і представники «Офіцерського корпусу» отримали можливість вивчити базу даних одержувачів допомоги Штабу, де відображені всі дані: хто, де і коли отримав допомогу.

Нагадаємо, що починаючи з серпня 2014 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставив мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, а також вимушеним переселенцям 1 434 000 продуктових наборів.