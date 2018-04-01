Березень - чудовий час для ”генерального прибирання” організму

Забруднення органів відбувається на клітинному рівні. Унаслідок життєдіяльності організму всередині клітин постійно нагромаджуються відходи, а також деякі шкідливі речовини, які пригнічують нормальну діяльність клітин. Клітина стає нежиттєздатною, розкладається, отруюючи організм. У деяких випадках запускається механізм переродження клітин - так починається ріст пухлини. Тепер потрібно запам`ятати декілька найважливіших принципів, без урахування яких нормального очищення організму не відбудеться.

У "прибиранні" організму має значення послідовність

Важливо дотримувати послідовності очисних процедур. Бо якщо ми намагатимемося очистити рідини організму за допомогою добре відомого засобу під назвою "лазня" або "сауна", але не очистимо перед цим кишечник і печінку, то отримаємо мало користі. Адже токсини із цих органів одразу потраплять у кров і почнуть знову отруювати організм. Головним забруднювачем середовища організму є товста кишка. Природно, що й очисні процедури потрібно починати з неї. Далі потрібно братися за очищення печінки. Цей орган є природним фільтром, і вся кров з кишечнику потрапляє спочатку в печінку, а вже потім розноситься по всьому організму. Після печінки - черга нирок. А закінчувати "генеральне прибирання" свого організму слід очищенням його на клітинному рівні.

Щоб вивести шлаки з печінки, спочатку треба їх розворушити

У деяких випадках безпосередньо перед очисними процедурами потрібно провести підготовчі заходи, які називаються "пом`якшенням організму". Щоб посилити очисний ефект, потрібно розворушити шкідливі відкладення, шлаки і "підвести" їх до органів виділення. З цією метою п`ють багато теплої води, додатково розігрівають організм, вживають речовини-"розчинники" екскрементів тощо. Ці заходи допомагають посилити циркуляцію рідини в тканинах, а звідти їх легше евакуювати назовні. Приміром, щоб якісно очистити печінку, потрібно спричинити потужний жовчогінний ефект стимуляцією скорочень жовчного міхура і розкриття загальної жовчної протоки. Для цього можна скористатися засобами, які продаються в аптеках: сірчанокисла магнезія, сорбіт, відвар жовчогінних трав, а також олії. Важливо добре розігріти печінку. Тепло - якнайліпший спосіб зменшення хворобливих спазмів цього органа. Прогрівання поліпшує кровотік у печінці, активізує ферментативні процеси, а також розріджує жовч, робить її плиннішою. Жовчні протоки мають гладенькі м`язи, завдяки чому можуть розширюватися до 2 см у діаметрі, а у разі скорочення можуть розвивати таке зусилля, що камінці з легкістю виходять у кишечник, а звідти евакуюються назовні. Тому це важлива процедура у процесі очищення, якою не варто ігнорувати. Прогрівати печінку потрібно в день прийому очисних засобів та всю наступну ніч.

Як це робить офіційна медицина

Тюбаж. Член-кореспондент АМН СРСР, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб й епідеміології 1-го Санкт-Петербурзького медичного інституту ім. І.П.Павлова Є.П.Шувалова так описує процедуру промивання жовчних шляхів під назвою "тюбаж", яку часто застосовують лікарі.

Вранці натще хворому дають випити 200-250 мл мінеральної води (пляшку заздалегідь відкривають, щоб з неї вийшли гази). Важливо, щоб вийшов надлишок газу. Вода має бути кімнатної температури. До мінералки можна додати 5 г сірчанокислої магнезії або сорбіту, що сприяє енергійнішому вивільненню жовчного міхура. Через

15-20 хвилин знову випивають мінеральну воду в тій само кількості. Після випитої води людина має лежати протягом 1,5-2 годин з грілкою в ділянці правого підребер`я, тобто над проекцією печінки.

Найпростіший і ефективний спосіб очищення печінки в домашніх умовах

За 3 дні до процедури очищення печінки слід перейти на рослинну їжу. Добре вживати свіжовичавлені овочево-фруктові соки, особливо буряковий і яблучний. У день процедури пити багато теплої, навіть гарячої, рідини. Зранку слід одягнутися потепліше, а в другій половині дня прикласти на правий бік грілку (з гарячою водою, електрогрілку тощо). Тримати її декілька годин, щоб печінка добре прогрілася. Коли відчуєте, що правий бік достатньо розігрітий (зазвичай близько 8-ї години вечора), потрібно випити 100-200 г олії (найліпше маслинової), підігрітої до температури тіла. Важливо зробити це на порожній або майже порожній шлунок, тоді олія діятиме ефективніше. Останнє вживання їжі має бути за 3-4 години до вживання олії. Пити олію можна невеликими порціями (щоб не нудило), запиваючи кількома ковтками приємного для вас напою (яблучного, апельсинового чи лимонного соку, настоєм трав тощо). Якщо олію пити впереміш із лимонним соком (кілька ковтків, потім кілька ковтків лимонного соку, потім знову олії і знову соку тощо), вдасться досягнути ефективнішого жовчогінного ефекту, бо сильнодійний кислий сік посилює виділення жовчі.

Якщо немає якісної олії або ви не можете випити її, то скористайтеся сорбітом або сірчанокислою магнезією (продаються в аптеці). 1-2 ст. л. якогось із названих препаратів слід розмішати в склянці мінеральної води і випити за 2 прийоми з інтервалом 15-20 хвилин. Потім треба лягти, приклавши грілку до правого боку. Через 2-3 години після вживання олії, а можливо, й пізніше, почнеться вихід камінців і нечистот, і ви зможете побачити все "добро", нажите за допомогою неправильного способу життя.

Перша їжа після процедури має складатися з великої кількості свіжовичавленого соку, який додатково очистить печінку (буряковий, яблучний, морквяний). Після досягнення послаблювального ефекту грілку доцільно потримати ще якийсь час. Кількість процедур визначите самі, але бажано робити їх доти, доки не припиниться виділення бруду. Очищення можна виконувати 2, 3 і більше разів, з інтервалом 1-2 дні. Інколи лікарі рекомендують робити тюбаж раз на тиждень або місяць - для профілактики.

Застереження. Можливо, що деякі камінці не вийдуть з печінки одразу, а лише змінять своє положення, ви відчуєте це появою болю. У цьому разі слід повторити очисну процедуру з точним дотриманням усіх рекомендацій. Можливо, якийсь із жовчогінних засобів (сорбіт, магнезія, олія) не подіє на вас, у такому випадку замініть його іншим. Якщо ви маєте серйозні захворювання печінки, то перед процедурою щодо її очищення обов`язково порадьтеся з лікарем.

Євген Сивокінь