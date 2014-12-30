Депутати пропонують заборонити знеструмлення медзакладів

Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Тарас Батенко, Дмитро Добродомов та Олег Мусій зареєстрували у парламенті проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони на обмеження або припинення постачання електричної та теплової енергії (№1673).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Блоку Петра Порошенка".

Законопроектом пропонується встановити заборону на обмеження або повне припинення електропостачання або теплової енергії закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, без погодження з органами державної влади або органами місцевого самоврядування, що відповідають за фінансування даних установ, а також суб’єктам господарської діяльності, які є виробниками продукції, робіт і послуг оборонного призначення та виконують державне оборонне замовлення на час дії воєнного стану або проведення антитерористичної операції на території України.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу, енергетичного, видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.

Нестача вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових та аварійних відключень електроенергії в країні.