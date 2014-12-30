Для отримання медичної допомоги звернулися понад 168 тис. переселенців

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Серед таких переселенців кількість дорослих становить 100 тис. 979 осіб (за добу – 7), дітей - 67 тис. 832 (за добу – 32).

З них на медичний облік взято 71 тис. 39 дорослих (за добу – 0) і 43 тис. 812 дітей (за добу – 5), госпіталізовано 22 тис. 840 дорослих (за добу – 2) і 11 тис. 955 дітей (за добу – 4).

Проведено 147 тис. 989 (за добу – 13) медичних інструментальних досліджень та оглядів. У жінок зазначеної категорії народилося 2 тис. 404 немовлят.