Процедура штучного запліднення - $ 200

Європейське агентство з репродукції і ембріології створило комісію із забезпечення доступним лікуванням безпліддя жінок з країн, що розвиваються. Як очікується, в Центральній Африці і інших бідних регіонах світу буде створена мережа клінік, вартість процедури штучного запліднення в яких не перевищуватиме 200 доларів.

Середня центральноафриканська пара має по шість і більше дітей, і збереження цієї тенденції загрожує демографічною катастрофою для цього регіону з вельми обмеженими водними і продовольчими ресурсами. Проте ініціаторів нового благодійного проекту турбує перш за все проблема дискримінації бездітних жінок в традиційних суспільствах.

За оцінками ВООЗ, кількість безплідних жінок репродуктивного віку в країнах, що розвиваються, сягає 186 мільйонів. У деяких же регіонах Африки безпліддям страждає кожна третя жінка.

В рамках проекту вже відкрито дві клініки штучного запліднення в Хартумі (Судан) і Кейптауні (ЮАР). Вартість одного циклу екстракорпорального запліднення в них не перевищує 200 доларів, при тому, що в США аналогічна процедура обходиться в середньому в 10 000. Одним із шляхів зниження собівартості лікування стало скорочення курсів гормональних ін`єкцій і інших видів медикаментозної терапії.

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