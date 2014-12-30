Данська рада допоможе 2 тисячам сімей переселенців із зони АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Данська рада у справах біженців вже розпочала у Запорізькій та Дніпропетровській областях короткотерміновий проект з надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам, аби полегшити їхнє проживання в умовах зимового періоду», - йдеться в повідомленні.

Як заявили представники цієї організації Ціра Кобалія і Діна Гуд під час зустрічі з фахівцями Мінсоцполітики, що відбулася сьогодні, всього передбачається надати одноразову фінансову допомогу 2 тисячам сімей. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Ми просимо сприяння міністерства в організації цієї роботи, аби допомога була надана справді найбільш вразливим категоріям з числа переселенців та максимально швидко, адже проект вже має бути завершений у квітні», - сказала Гуд і додала, що вже готується заявка на продовження цього проекту.

Крім того, за словами Кобалії, плануються більш масштабні проекти на 2015 рік, які передбачають надання міні-грантів для розвитку малого та середнього бізнесу, аби переселенці могли самі заробляти собі на життя (відкриття пекарень, пралень, перукарень тощо), забезпечення правової допомоги, соціальна підтримка дітей, людей похилого віку, малозабезпечених сімей.

«Данська рада у справах біженців – неурядова організація, заснована у 1956 році, працює у понад 30 країнах - там, де виникає таке поняття, як внутрішньо переміщені особи. Ми надаємо допомогу людям по всьому світу й нині прагнемо спільно з центральними та регіональними органами влади в Україні визначити найактуальніші вектори співробітництва», - повідомила Кобалія.

Начальник Управління міжнародних зв’язків Наталія Попова висловила вдячність представникам Данської ради за виявлену ініціативу, за розуміння українських проблем і бажання допомогти у їхньому вирішенні. Вона запевнила, що Мінсоцполітики сприятиме активному залученню спеціалістів органів соціального захисту на місцях до співпраці із Данською радою у справах біженців.