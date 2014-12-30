Добова потреба організму в кальції

Однак цей макроелемент необхідний ще й для регулювання процесу згортання крові, забезпечення м'язової активності, в тому числі і скорочень міокарда, нервової системи, важливих внутріклітинних і міжклітинних процесів, правильного функціонування ферментів і гормонів.

Щоб всі ці механізми працювали без збоїв, слід забезпечити себе необхідною кількістю кальцію.

Існує думка, що найбільш надійні джерела кальцію - крейда і яєчна шкаралупа. Цей макроелемент в них дійсно є, але в основному у вигляді нерозчинної солі, карбонату кальцію, який практично не засвоюється.

Найнадійніше джерело кальцію - молочні продукти. У них цей елемент міститься у вигляді лактату, який легко засвоюється і практично весь потрапляє за призначенням. Склянка молока покриває майже третину денної потреби в кальції, а 100 г сиру чеддер задовольняє її повністю. Якщо хочете знизити споживання жирів, можна перейти на знежирене молоко - кальцію в ньому не менше, ніж у звичайному.

Якщо ви погано переносите лактозу, налягайте на багаті кальцієм насіння кунжуту: в 100 г - добова норма цього корисного елемента.