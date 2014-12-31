Ефективне тренування за одну хвилину
Займаючись потрошку, але щодня, ми можемо зняти блоки, які закріпилися в нашій свідомості і знову повірити в себе
Ця ідея лежить в основі простої та ефективної японської методики під назвою "кайзен".
А що якщо почати займатися спортом одну хвилину в день? Всього лише одну! На цьому прин- ципі ґрунтується кайзен, стратегія менеджменту, використовувана японцями починаючи з 60-х років минулого століття для поліпшення якості роботи і поступальних змін на краще.
"Кайзен" ("постійне поліпшення") передбачає, що замість того, щоб братися за якусь масштабну програму, яка вимагає великої витрати сил, краще почати з маленьких дій, для яких необхідні зовсім невеликі зусилля за короткі проміжки часу.
Цей принцип безмежно простий, а застосовувати його можна у всіх сферах життя. Витратити хвилину на гімнастику для очей, зробити хвилинну перерву для медитації, зробити кілька рухів з йоги, виконати дихальну вправу або просто піднятися пішки по сходах... Здійснюючи по одному маленькому кроку за раз, можна пройти великий шлях.
Точкове зосередження на невеликих і легко доступних цілях дозволяє зняти внутрішні затиски, які заважають нам змінити своє життя на краще.
Стратегія невеликих кроків дозволяє повірити в себе, уникнути відчуття безпорадності, підсилю- ючого в нас почуття провини і сорому за власну неуспішність.
Кожна маленька дія, вчинена усвідомлено, є джерелом задоволення - у підсумку це дає нам можливість відчути смак успіху.
Ідея кайзен суперечить широко поширеному серед людей західної культури поданням про те, що тільки серйозні зусилля можуть призвести до дійсно вражаючого результату, - але це не робить її менш ефективною. Одна хвилина роботи - декілька послідовних рухів, дихальних вправ, буквально два-три асани...
Єдина умова - виконувати вправи щодня в один і той же час.
Щоб поступово зробити рух невід`ємною частиною свого життя, гарні всі типи вправ (йогічні асани, комплекси цигун, швидка ходьба, підйом сходами, зміцнення преса).
Спробуйте визначити свої першочергові тілесні потреби (підвищення тонусу, витривалості, зниження ваги, зняття напруги) і зрозуміти, з якою частиною тіла краще почати працювати.
Ця хвилина дозволить вам відновити контакт з власним тілом і поступово привести в тонус свої м`язи. У східних практиків роботи з тілом вва- жається, що вона зміцнює наш зв`язок з енер- гією землі, дає відчуття "ності" в житті, допо- магає перейнятися довірою до Всесвіту.