Ефективне тренування за одну хвилину

Ця ідея ле­жить в основі простої та ефективної японської ме­то­ди­ки під на­звою "кай­зен".

А що як­що по­ча­ти зай­ма­ти­ся спор­том од­ну хви­ли­ну в день? Всьо­го ли­ше од­ну! На цьо­му прин- ципі ґрунтується кай­зен, стратегія ме­нед­ж­мен­ту, ви­ко­рис­то­ву­ва­на япон­ця­ми по­чи­на­ю­чи з 60-х років ми­ну­ло­го століття для поліпшення якості ро­бо­ти і по­сту­паль­них змін на кра­ще.

"Кай­зен" ("постійне поліпшення") передбачає, що замість то­го, щоб бра­ти­ся за якусь мас­штаб­ну про­гра­му, яка вимагає великої вит­ра­ти сил, кра­ще по­ча­ти з ма­лень­ких дій, для яких необхідні зовсім невеликі зу­сил­ля за короткі проміжки ча­су.

Цей прин­цип без­меж­но прос­тий, а за­сто­со­ву­ва­ти йо­го мож­на у всіх сфе­рах жит­тя. Вит­ра­ти­ти хви­ли­ну на гімнастику для очей, зро­би­ти хви­лин­ну пе­ре­рву для медитації, зро­би­ти кілька рухів з йо­ги, ви­ко­на­ти ди­халь­ну впра­ву або прос­то піднятися пішки по схо­дах... Здійснюючи по од­но­му ма­лень­ко­му кро­ку за раз, мож­на прой­ти ве­ли­кий шлях.

Точ­ко­ве зо­се­ред­жен­ня на не­ве­ли­ких і лег­ко до­ступ­них цілях дозволяє зня­ти внутрішні за­тис­ки, які за­ва­жа­ють нам змінити своє жит­тя на кра­ще.

Стратегія не­ве­ли­ких кроків дозволяє повірити в се­бе, уник­ну­ти відчуття безпорадності, підсилю- ючого в нас по­чут­тя про­ви­ни і со­ро­му за влас­ну неуспішність.

Кож­на ма­лень­ка дія, вчи­не­на усвідомлено, є дже­ре­лом за­до­во­лен­ня - у підсумку це дає нам можливість відчути смак успіху.

Ідея кай­зен су­пер­е­чить ши­ро­ко по­ши­ре­но­му се­ред лю­дей західної куль­ту­ри по­дан­ням про те, що тільки серйозні зу­сил­ля мо­жуть при­звес­ти до дійсно вра­жа­ю­чо­го ре­зуль­та­ту, - але це не ро­бить її менш ефек­тив­ною. Од­на хви­ли­на ро­бо­ти - декілька послідовних рухів, ди­халь­них вправ, бук­валь­но два-три аса­ни...

Єдина умо­ва - ви­ко­ну­ва­ти впра­ви щод­ня в один і той же час.

Щоб по­сту­по­во зро­би­ти рух невід`ємною час­ти­ною сво­го жит­тя, гарні всі ти­пи вправ (йогічні аса­ни, ком­плек­си ци­гун, швид­ка ходь­ба, підйом схо­да­ми, зміцнення пре­са).

Спро­буй­те ви­зна­чи­ти свої першочергові тілесні по­тре­би (підвищення то­ну­су, витривалості, зни­жен­ня ва­ги, знят­тя на­пру­ги) і зрозуміти, з якою час­ти­ною тіла кра­ще по­ча­ти пра­цю­ва­ти.

Ця хви­ли­на до­зво­лить вам відновити кон­такт з влас­ним тілом і по­сту­по­во при­вес­ти в то­нус свої м`язи. У східних практиків ро­бо­ти з тілом вва- жається, що во­на зміцнює наш зв`язок з енер- гією землі, дає відчуття "ності" в житті, допо- магає пе­рей­ня­ти­ся довірою до Всесвіту.