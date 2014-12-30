Як приготувати корисний домашній майонез. Рецепт

Приготувати майонез в домашніх умовах дуже просто, а головне дуже швидко. Час приготування смачного домашнього майонезу не більше п'яти хвилин.

Щоб приготувати домашній майонез знадобляться:

олія, 400 грам

2 яйця

1 столова ложка оцту

сіль, перець за смаком

Як бачите набір продуктів дуже простий. У глибоку склянку від блендера налити 400 грам рафінованої олії. У склянку з олією додати два свіжих курячих яйця. Краще всього, звичайно, якщо яйця будуть домашні. Тоді майонез виходить приємного жовтуватого кольору. З магазинних яєць майонез виходить білий як сніг.

Додаємо оцет, солимо і перчимо за смаком. Опускаємо в склянку насадку від блендера.

Важливо, щоб насадка встала на дно, тоді майонез швидше буде збиватися. Якщо її опустити не до кінця, то блендер буде довго перемішувати вміст склянки.

Включаємо блендер. Ножі блендера спочатку будуть збивати яйця, потім до них поступово приєднається олія і суміш на очах почне змінювати колір.

Збивати треба поки суміш рівномірно не загусне до консистенції майонезу.

На цьому етапі можна спробувати домашній майонез на смак і додати оцту, солі чи перцю, якщо чогось не вистачає.

Зі смаком домашнього майонезу можна легко експериментувати. Наприклад, замінити оцет лимонним соком, додати гірчиці (вийде провансаль) або часник.

Після домашнього майонезу вам ні за що не захочеться купувати майонез в магазині.