Україна і Польща підписали Угоду про співпрацю в галузі охорони здоров’я

Президенти України і Польщі Віктор ЮЩЕНКО та Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у церемонії підписання Угоди про співробітництво в галузі охорони здоров`я між Міністерством охорони здоров`я України і Міністерством здоров`я Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, церемонія підписання відбулася після завершення українсько-польських переговорів, що відбулися під головуванням Президентів України та Польщі.

За Міністерство охорони здоров`я України документ підписав міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО. З польської сторони – заступник державного секретаря Міністерства здоров’я Польщі Адам ФРОНЧЕК.

Угода передбачає розширення і розвиток співпраці між Україною та Польщею з ряду питань медичної сфери. Йдеться, зокрема, про поглиблення співпраці за такими напрямами як кардіологія, хірургія, нейрохірургія. Крім того, в Угоді йдеться про розширення співпраці у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД. Документ також передбачає обмін інформацією та фахівцями в галузі охорони здоров`я України та Польщі.