На ”Індар” здійснено рейдерську атаку

МОЗ звернулося до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Служби безпеки України і до Господарського суду м. Києва з клопотанням про термінове вжиття невідкладних заходів на зупинення рейдерської атаки проти заводу "Індар".

Як повідомили УНІАН в прес-центрі МОЗ України, керівництво ДАК "Держмедпром" в особі генерального директора Бірюкова О. В., з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду Держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ "Індар" на користь іноземної фірми.

Виходячи з того, що керівництво ДАК "Держмедпрому" неодноразово допускало порушення в своїй діяльності, а також з метою забезпечення ефективного контролю за збереженням державної власності, 12.02.08 наказом МОЗ України № 25-о усунуто від виконання обов`язків генерального директора ДАК "Держмедпром" Бірюкова Олега Васильовича. Разом з тим, ухвалою Носівського районного суду Чернігівської області № 2-225/2008 від 22.02.2008 зупинено дію наказу Міністерства охорони здоров`я України від 12.02.2008 № 25-о, у звязку з чим Бірюкова О.В.було поновлено на посаді.

Згідно виписки із зведеного реєстру, отриманого МОЗ 11.03.08 (попередня виписка 22.02.08), стало відомо, що в період з 23.02.08 по 11.03.08 Бірюковим О.В.відчужено 11437581 акцій, номінальна вартість яких складає 57 187 905 грн., що становить 70,7016% статутного фонду ЗАТ "Індар" від ДАК "Держмедпром" на користь Gerist Invest Limited (United Kingdom, Лондон Сьют, 12, 458-458 Стрейд Лондон).

МОЗ разом із іншими Центральними органами виконавчої влади спрямовує свої зусилля на усунення порушення закону та повернення державного пакету акцій у власність держави.