Скільки часу можна зберігати салати і закуски

Ольга Муштрук, дієтолог:

– Зазвичай мало хто замислюється над тим, як довго можна зберігати салати і закуски в холодильнику. А проте від цього залежить наше здоров’я! Річ у тім, що бактерії, які активно розмножуються в салатах, особливо в заправках, можуть завдати шкоди організму, пише lvivpost.net.

Готові салати з м’ясом, грибами, рибою, яйцями, сиром, морепродуктами, в тому числі й улюблений салат українців олів’є, можна тримати в холодильнику не більш ніж шість годин, на столі – не більш ніж дві. Це стосується усіх салатів, заправлених майонезом. Взагалі будь-які закуски, салати є наїдком одного вечора, тож їх варто спожити щонайшвидше.

Салати, заправлені олією, можуть зберігатися трохи довше – до трьох годин. Фруктові салати, заправлені йогуртом, рекомендовано спожити відразу, до двох годин, доки фрукти не пустили сік.

Сири потрібно зберігати щільно загорнутими в поліетиленові пакети у холодильнику до двох тижнів (найкраще в нижньому ящику). Напівм’які або тверді сири (до прикладу, чеддер чи гауда) можна тримати протягом двох-трьох тижнів, але треба пам’ятати, що вони не повинні бути в найхолоднішій частині холодильника.

Тушковане м’ясо птиці, баранина або відбивні зі свинини можна зберігати в холодильнику не більше одного-двох днів. Стейки, великі шматки м’яса, щільно обгорнуті харчовою плівкою, “витримають” у холоді три-чотири дні.