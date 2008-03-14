В Україні - сплеск захворюваності на герпес
90 % мешканців Землі уражено вірусом
По даним ВООЗ захворювання на вірус простого герпесу по поширеності займає друге місце серед вірусних інфекцій на нашій планеті. На перше місце експерти віднесли вірус грипу.
Від 90 до 98% населення земної кулі уражено цим вірусом. У країнах Євросоюзу, США, Канаді носіями інфекції є від 30 до 50% населення, а в країнах третього світу – від 80 до 90%, причому в 50% випадків захворювання рецидивує не менше одного разу на рік, оскільки стійкого імунітету до вірусу не існує.
За останніх 10 років сплеск герпетичної інфекції з аналогічною ситуацією спостерігається і в Україні. Необхідно зазначити, що чим нижчий рівень життя суспільства, тим більше людей хворіють на лабіальний герпес. Так, в країнах, що розвиваються, майже 100% населення хворіє на герпес 1-го типу, а в розвинених – не більше 50%.
Оскільки у момент загострення герпес стає дуже заразливий, число хворих може серйозно збільшитись. Тому одній з найбільш актуальних проблем в лікуванні герпесу є скорочення терміну його рецидиву. Досягти цього можна в тому випадку, якщо заблокувати ДНК вірусу та зупинити його розмноження.
Тому інфекцію не тільки потрібно лікувати сучасними ефективними засобами, але й дотримувати всіх заходів безпеки в період загострення, інакше велика ймовірність заразити близьких.
В даний час відомо 8 типів вірусу герпесу. Найбільш поширений в Україні, як і у всьому світі, вірус простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1), що вражає шкіру особи, губ та слизової оболонки порожнини рота, і вірус простого герпесу 2-го типу (ВПГ-2), який вражає статеві органи, зараження відбувається статевим шляхом.
Особливостями ВПГ є інфікування в дитячому віці, тривала латентна течія, "довічне" приховане розмноження ВПГ в лімфатичних вузлах і гангліях нервової системи. У зв`язку з цим погіршується імунний статус, приєднується супутня інфекція (хламідійна, грибкова, бактерійна), що приводить до розвитку хронічних запальних захворювань, рецидивів герпетичної інфекції, погіршення якості життя.
До речі, на початку березня дослідники з Лікарні матері та дитини при Університеті Аделаїди в Австралії вперше в світі зробили відкриття взаємозв`язку між вірусними інфекціями, підвищеним кров`яним тиском і небезпекою передчасних пологів у вагітних жінок.
Учені продемонстрували, що схильність до вірусних інфекцій, таким як герпес, в період вагітності може асоціюватися з небезпекою гіпертонічних захворювань (прееклампсією), а також з передчасними пологами.