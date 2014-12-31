Гуманітарний штаб Ахметова: сотні тисяч врятованих життів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, в минулу п'ятницю з Дніпропетровська до Донецька прибув останній в цьому році Гуманітарний рейс штабу Ріната Ахметова. П'ятнадцять 20-тонних вантажівок доставили на «Донбас-Арену» крупи, макарони, борошно, соняшникову олію та інше продовольство. Після розфасовки в пакети волонтери розвезли продукти по пунктах видачі.

Варто зазначити, якщо раніше жителям видавалися 10 кілограмові пайки, то з приходом зими штаб перейшов на більш калорійні - «посилені» 14 кілограмові пакети. Додатково в набори включені дві банки тушонки, дві упаковки макаронів і банку консервованої кукурудзи. Достатню калорійність і проднаборів відзначили представники Всесвітньої продуктової програми ООН (World Food Program).

У році, що минає, волонтерами штабу вже розподілено серед мирного населення Донецької і Луганської областей більше 1 мільйона 312 тисяч продуктових наборів. Географія роботи штаби вельми обширна: допомога надається майже у 70 містах, розташованих як на підконтрольних, так і непідконтрольних української влади територіях. Також штаб регулярно передає продуктові набори для переселенців з Донбасу, які знаходяться в Києві і Київській області. З урахуванням цих людей, роздано майже 1,5 мільйона продуктових пакетів.

В цілому кількість отримувачів усіх видів допомоги від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова склало 712 тисяч осіб. Це в основному пенсіонери старше 65 років, інваліди 1-2 групи, багатодітні сім'ї, матері-одиначки, сім'ї з дітьми-інвалідами. Після припинення виплати пенсій та соціальних допомог більшість цих людей не мають коштів на придбання продуктів. Допомога від штабу - єдине джерело прожитку, на який вони можуть розраховувати у сформованих умовах.

І, звичайно, особливу увагу штаб приділив сім'ям з маленькими дітьми віком до двох років. В рамках проекту «Допоможемо дітям» в Донецьку і Луганську області було доставлено близько 50 тисяч наборів для малюків. Підгузки та спеціальне харчування стали справжнім порятунком для 19 тисяч сімей.

Не забули в штабі і про майбутніх мамочок. Зупинка підприємств і невиплата зарплат призвела до того, що багато молодих сімей на Донбасі просто не можуть собі дозволити придбати засоби і предмети гігієни, необхідні при пологів. На допомогу прийшла програма «Допоможемо. Здоров'я». У грудні 602 майбутні матусі отримали від штабу спеціальні набори для породіллі: максимально повний комплект, який включає все необхідне для матері, дитини і лікаря.

Крім іншої допомоги, мешканцям Донецької та Луганської областей доставлено більше тисячі аптечок «матері і дитини», а також 10 тисяч аптечок для людей старшої вікової групи, що мають проблеми зі здоров'ям. 20 спеціальних аптечок передані бомбосховищам Донецька, де мирне населення годинами ховалося від обстрілу.

Волонтери Гуманітарного штабу налагодили постачання в регіон адресної медичної допомоги, адже постачання ліків хронічним хворим з боку держави практично припинилося. Зокрема, 5 тисяч 672 хворих на діабет отримали від штабу місячну «дозу» інсуліну. Кардіопрепаратами забезпечено 392 «сердечники».

Не припиняють у Фонді Ахметова приділяти увагу проблемі біженців. Починаючи з літа, організації вдалося евакуювати з районів ведення бойових дій 39,4 тисяч осіб, у тому числі 14,7 тисяч дітей. В першу чергу вивозилися багатодітні сім'ї, інваліди, люди похилого віку, мами-одиначки з маленькими дітьми, прийомні сім'ї. В цілому фонд тимчасово розселив на базах відпочинку та інших місцях компактного проживання переселенців 6,9 тисяч біженців. Частина з них потім повернулася на Донбас, однак багатьом нікуди повертатися. Тому приблизно тисячі людей надана допомога в розселенні на базах, призначених для проживання в осінньо-зимовий період.

Статистика свідчить: обсяг допомоги, наданий Гуманітарним штабом у році, що минає, придбав національний масштаб. 67% жителів Донецької і Луганської областей, згідно з даними дослідження КМІС, відзначають, що Штаб Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу населенню Донбасу.