Впродовж доби в зоні АТО загиблих немає, одного військовослужбовця поранено

15:28, 31 грудня 2014
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко

Фото: УНІАН

Впродовж доби в зоні АТО загиблих немає, одного військовослужбовця поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За останню добу внаслідок провокаційних обстрілів жоден військовослужбовець не загинув і лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.

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