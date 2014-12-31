Впродовж доби в зоні АТО загиблих немає, одного військовослужбовця поранено
15:28, 31 грудня 2014Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
Впродовж доби в зоні АТО загиблих немає, одного військовослужбовця поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За останню добу внаслідок провокаційних обстрілів жоден військовослужбовець не загинув і лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.
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