У рамках проекту Комітету з охорони здоров`я Європейської Бізнес Асоціації 15 квітня 2008 в Києві пройде конференція «Медичне страхування і реформування системи охорони здоров`я в Україні».

До участі в конференції запрошуються представники державних і урядових структур як України, так і інших країн, приватних страхових компаній, неурядових організацій і ЗМІ, які прямо або опосередковано привернуті до процесу формування в Україні сектора медичного страхування.

Захід пройде в конференц-центрі Президент Готелю Київський (вул. Госпітальна,12, м. Київ, Україна)

Для отримання детальної інформації і підтвердження своєї участі прохання звертатися в Комітет з питань охорони здоров`я ЕБА по телефону +38 044 496 0601, або e-mail: office@eba.com.ua