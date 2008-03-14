Ціни на ліки в Україні регулюватиме держава

Таку одноголосну думку висловили на своєму першому засіданні, 12 березня, члени робочої групи з питань удосконалення механізмів державного регулювання цін на лікарські засоби під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я Віктора Олександровича Рибчука.

Як повідомили УНІАН у Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення, заступник міністра нагадав присутнім, що нині діє регламентуючий документ - Перелік зареєстрованих лікарських засобів і виробів медичного призначення вітчизняного і іноземного виробництва, ціни на які підлягають державному регулюванню, затверджений спільним наказом МОЗ та Міністерства економіки від 3 грудня 2001 р. № 480/29. Він регулює граничні надбавки на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Є також Національний перелік основних ЛЗ і ВМП, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 400. При цьому перелік ЛЗ та ВМП, ціни на які підлягають державному регулюванню, налічує 135 міжнародних запатентованих назв ЛЗ та ВМП, (з яких 27 не відносяться до Національного переліку) та 1368 торговельних назв ЛЗ.

Він наголосив, що, по-перше, робочій групі треба визначитися, який перелік основних лікарських засобів, ціни на які так або інакше регулюються за державний кошт, буде взято за основу для роботи. Тільки після вирішення цього питання треба перейти до другого, а саме – удосконалення механізмів регулювання цін державою, оскільки нинішній механізм дозволяє суб’єктам підприємницької діяльності уходити від цих механізмів. «На нашу думку, назріла необхідність вдосконалення державної цінової політики та економічної доступності ЛЗ, а саме: здійснення переходу до єдиного для України механізму державного регулювання та контролю цін на основні ЛЗ шляхом удосконалення механізмів державного регулювання граничних торговельних надбавок (націнок) на лікарські засоби і вироби медичного призначення», – зауважив урядовець.

В.Рибчук нагадав, що з метою надання рекомендацій країнам при формуванні державної лікарської політики Всесвітня організація охорони здоров’я з 1977 року склала перший примірний перелік основних ЛЗ, виходячи з потреб охорони здоров’я. Цей крок дав поштовх розвитку національних лікарських програм. З того часу цей перелік регулярно оновлюється.

В процесі обговорення члени робочої групи висловили одностайну думку, що сьогодні назріла необхідність створити єдиний перелік ЛЗ України. За його основу було вирішено взяти існуючий Національний перелік, включивши до нього, після ретельного вивчення, ті препарати та ЛЗ, які вже доказали свою ефективність. «В діючому переліку є такі ЛЗ, ефективність яких взагалі не доказана», – підкреслив урядовець.

Підсумовуючи зустріч, заступник Міністра запропонував створити в складі цієї робочої групи підгрупи фахівців, які будуть опікуватися суто економічними питаннями і до яких обов’язково мають увійти представники Міністерства економіки. Окрім створення єдиного переліку ЛЗ, В.Рибчук також доручив розпочати підготовку спільної (МОЗ та Мінекономіки) постанови по переліку ЛЗ, ціни на які підлягають державному регулюванню. Роботу над цією постановою доручено очолити голові Державної служби лікарських засобів Олексію Станіславовичу Соловйову.

На вирішення усіх цих питань Заступник Міністра дав п’ять днів, після чого робоча група повинна буде зібратися на своє чергове засідання.