В Україні та Києві оголошено штормове попередження

В Україні та Києві на 1 та 2 січня оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського гідрометереологічного центру.

"2 січня в Києві та Київській області ожеледь, на дорогах ожеледиця", - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в Україні загалом "2 січня на дорогах місцями ожеледиця, вдень у західних та північних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с".