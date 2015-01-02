В Україні та Києві оголошено штормове попередження
11:28, 02 січня 2015Країна
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2 січня на дорогах місцями ожеледиця, вдень у західних та північних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с
Фото: flickr.com
В Україні та Києві на 1 та 2 січня оголошено штормове попередження.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського гідрометереологічного центру.
"2 січня в Києві та Київській області ожеледь, на дорогах ожеледиця", - сказано в повідомленні.
Також зазначено, що в Україні загалом "2 січня на дорогах місцями ожеледиця, вдень у західних та північних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с".
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