Червоний Хрест передав лікарням Слов’янська медобладнання вартістю 200 тис. євро

Міжнародний комітет Червоний Хрест передав комунальним лікарням Слов’янська (Донецька обл.) медичне обладнання вартістю 200 тис. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

«Це нові операційні столи, безтіньові лампи для операцій, стерильне обладнання та лапароскопічні стойки», - додав Лисенко.

Також він зазначив, що днями патріотичні жителі Херсонщини привітали українських військовослужбовців з Новим роком та передали теплі речі та медикаменти для солдатів на передовій. Один із громадських фондів області подарував українським солдатам спортивне приладдя для підтримки фізичної форми.

«Це не перша допомога фонду – раніше військові вже отримали спальні мішки, теплі речі, сучасні засоби зв’язку, GPS-навігатори», - нагадав речник АТО.