Чим корисний чайний гриб

10:30, 05 січня 2015
Країна
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У чайному грибы виявлено  бактерії, що здатні вбивати дуже багато хвороботворних організмів

Протягом 6-10 днів  в процесі бродіння  утворюється слабкоалкогольний напій, який зливають і кілька разів проціджують через марлю.  Після цього сам гриб  промивають і знову заливають солодким чаєм.

Такий настій п`ють по півсклянки кілька разів в день.  П`ють його при хворобах шлунку,  печінки,  сечового міхура і нирок.  Вважається, що напій знижує артеріальний тиск,  допомагає  шлунку переварювати їжу, діє як профілактика при поліартриті, атеросклерозі.  Допомагає при нежиті і  ангіні.

Дуже корисний людям у віці, оскільки зменшує головні болі, вміст холестерину  в крові.  Рекомендується застосовувати його при коліті, дизентерії, закрепах.

Не рекомендують  використовувати при виразці шлунку, підвищеній кислотності і подагрі.

Крім всього іншого настій, чайного гриба  має заспокійливу властивість,  знижує загальну стомлюваність – як розумову, та і фізичну.  Якщо випити напій натщесерце, це посприяє кращому травленню, а якщо спожити його перед сном, він поліпшить Ваш сон і заспокоїть нерви.

Пийте на здоров`я!

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