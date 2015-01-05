Переїдання на свята "б'є" по печінці

Якби вона могла послати сигнал SOS, то, напевно, зробила б це під час Новорічного застілля. Їй, бідоласі, і так-то дістається від поганої екології, наших шкідливих звичок і нескінченних стресів, а вже цей «свято живота» для неї - справжній удар. І далеко не всяка печінку його витримує.

Печінка - найбільший внутрішній орган. Вага печінки дорослої людини - 1200 - 1500г, є найбільшою травною залозою, яка регулює рівень жирів, цукрів і амінокислот в організмі. У печінці щодня проводиться до 1 літра жовчі, яка забезпечує перетравлювання їжі.

Вже в чому в чому, а в примхах дорікнути печінка не можна. Вона виконує в організмі понад 500 функцій - це і «хімзавод» по виробництву дуже важливих для життя людини речовин, і «очисні споруди», які перешкоджають потраплянню в організм токсинів і отрут. Цей орган настільки важливий, що стародавні по праву називали його «другим серцем». Якщо з ним серйозні проблеми, він не в змозі впоратися з усім «букетом» новорічних надмірностей.

Печінка відноситься до тих органів, які довго терплять наші наруги над собою, але потім жорстоко мстяться. У старості страждання носять вже хронічний характер, але перші симптоми того чи іншого захворювання з'являються ще в квітучому віці. Багато людей у віці трохи за тридцять вже починають відчувати в правому боці неприємні хворобливі симптоми.

Втома, втрата апетиту, нудота, іноді болі в животі, пожовтіння шкіри і білків очей, потемніння сечі - все це класичні ознаки ураження печінки. Однак цих ознак може й не бути, печінка заявить про себе лише загальним нездужанням і підвищенням температури. Напад завжди відбувається несподівано - часто вночі, після рясного застілля.

Але печінка - орган вдячний і радісно реагує на найменші знаки уваги з вашого боку. Наприклад, якщо ви з дальнозоркой мудрістю, знаючи, що потрібно випити (або навіть надертися до поросячого вереску), з'їсте дві таблетки полівітамінів, наприклад, "ундевіт" або "декамевіт". Перед тим, як перекинути чарку алкоголю, може "задобрити" свою печінку бутербродом з маслом та ікрою. А закусіть спиртне дієтичним м'ясом - вареною курятиною і телятиною.