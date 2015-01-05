Як підвищити рівень гемоглобіну

Причин зниження гемоглобіну безліч і іноді виправити ситуацію можна тільки медикаментозним лікуванням. Але в ряді випадків досить переглянути своє меню.

Зрозуміти, що настав час звертатися до лікаря, можна і без аналізів. Про нестачу гемоглобіну свідчать слабкість, аж до непритомності при надто низькому рівні, блідість шкіри, постійне відчуття втоми.

По суті, рівень гемоглобіну залежить від кількості заліза в крові. Тому раніше в якості ідеального джерела пропонувалися яблука, особливо їх кислі сорти. Але згодом виявилося, що вміст заліза в них такий, що для отримання щоденної норми заліза необхідно їсти їх кілограмами. Крім того, залізо, одержуване з рослинних джерел, засвоюється не в повній мірі, так що вживання тваринних продуктів для підвищення рівня гемоглобіну краще.

Але це не означає, що потрібно забути про яблука. Вони мають бути у раціоні, так само як і апельсини, гранати, горіхи, курага. Ці продукти для гемоглобіну корисно вживати в поєднанні з м'ясними.

Найбільша кількість заліза в яловичині і печінки. З цих джерел засвоюється майже чверть усього вступника в організм заліза. Інші сорти м'яса також його містять, але в меншій кількості. Ще менше його в рибі.

З рослинних продуктів сприяють підвищенню гемоглобіну злакові і бобові. Гречана каша рекомендувалася при анемії ще в давні часи. Горох, квасоля, боби, соя, сочевиця у відвареному вигляді містять дуже багато заліза, як гарбузове і кунжутне насіння. Так що сформувати меню, що включає продукти для підвищення гемоглобіну, зовсім нескладно. Треба лише стежити за тим, щоб щодня на столі були присутні хоча б щось з перерахованого списку.

Важливо не тільки правильно готувати і регулярно вживати залізовмісні продукти, але і стежити, щоб вони не перетиналися з тим, що містить кальцій. Він блокує засвоєння заліза, тому м'ясо молоком не запивають і в сметані не гасять. Щоб організм отримував всі необхідні речовини, потрібно вживати лише залізо та кальцій у різні прийоми їжі.