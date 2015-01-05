П'ять кроків до психічного здоров'я

Терапевти сформулювали п`ять основних кроків, завдяки яким, за їх словами, вдасться безпечно пережити будь-які життєві труднощі, захистити своє психічне благополуччя і залишатися розумним оптимістом у найнапруженіших ситуаціях.

По-перше, рекомендується проводити більше часу з людьми, про яких ми більше всього піклуємося і навпаки рідше зустрічатися з тими, хто виснажує наші емоційні сили і примушує сприймати самого себе в негативному світлі.

По-друге, щодня треба присвячувати хоч би десять хвилин самому собі, щоб розслабитися, сфокусувати увагу на позитивних аспектах життя і відчути подяку за те, що маєш.

По-третє, важливо бути упевненим, що ви зможете протистояти будь-яким проблемам і вирішувати поставлені питання, а не ігнорувати їх.

По-четверте, необхідно припинити практику самобичування за помилки і за те, що вже не можна змінити – експерти радять мислити про себе в позитивному ключі.

Нарешті по-п`яте, краще всього постаратися знайти в оточенні людину, яка допоможе справитися з емоційними проблемами, а не ставати "вовком-одинаком".