Основні ознаки зимової депресії

Крім того, в цей період помітно знижується статевий потяг, зате зростають інші природні потреби: у сні та їжі. Причому особливо сильно тягне на солодке і калорійне. Ще однією ознакою депресії є коливання настрою протягом дня. Найгірше люди почувають себе увечері.

Частіше страждають на депресію люди емоційні, вразливі. Американські вчені розрахували формулу, за якою можна дізнатися, наскільки людина піддається сезонним розладам. В цю формулу, крім психологічних рис особистості, включені такі параметри, як спадкова схильність до депресій, кількість світлих годин взимку в країні проживання, а також негативний психологічний ефект від того, що людина йде з дому і повертається з роботи, коли на вулиці темно. Важливими дослідники вважали і такі показники, як рівень освітленості в офісі, психологічний мікроклімат на роботі і вдома.

Головна причина наших зимових страждань - короткий світловий день. Йдеш на роботу - ще темно, повертаєшся - вже темно. Як тут не впасти у відчай? Невипадково у мешканців півдня депресії виникають набагато рідше, ніж у жителів північних країн. Вся справа в тому, що в темний час доби у нас в мозку утворюється більше гормону мелатоніну, який гальмує вироблення гормонів гіпофіза, які регулюють багато найважливіші функції організму. Тому кращий засіб від розладів, зумовлених нетривалим світловим днем, це саме сонячне світло.

Менш ризикований і більш ефективний спосіб боротьби із зимовою апатією - фототерапія. Лікуватися світлом можна в спеціальних клініках під керівництвом лікаря, який підбере ультрафіолетове випромінювання оптимальної яскравості і певного спектру. А можна використовувати цей метод і самостійно. Наприклад, під галогеновими лампами у себе вдома. Одна година перебування при освітленості в 2500 люкс (повне сонячне світло - 100 тис. люкс) - і настрій покращується як за помахом чарівної палички.

Любительок засмаги порадує звістка, що схожий ефект дають і відвідування звичайного солярію. Кілька 5-10-хвилинних сеансів - і депресії - як не бувало. Тільки слід пам'ятати, що «фонтани ультрафіолету» не рекомендовані при підвищеній чутливості до сонячних променів і при наявності деяких захворювань.

Щоб гідно і без втрат пережити зиму, в денні години потрібно якомога більше бувати на свіжому повітрі. А ще краще - використовувати цей час для занять фізкультурою. Адже зима пропонує нам стільки прекрасних можливостей, щоб вести активний спосіб життя. Вихідні, проведені на ковзанці, у лісі або на крижаній гірці, не лише згуртують всю сім'ю, але і зарядять позитивною енергією на цілий тиждень.