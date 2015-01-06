Чим корисні темно-зелені овочі

Крес водяний (крес-салат): містить значну кількість біологічно активного вітаміну В6, магнію, фолієвої кислоти і діє як стимулятор травлення. Він також багатий хлорофілом і каротиноїдами.

Шпинат - потужне джерело хлорофілу і глікогліцероліпідів, які захищають наш травний тракт від запального ушкодження. Глікогліцероліпіди - основні жирні кислоти, які оберігають клітинні мембрани від ушкоджень, виявляють потужні імуностимулюючі і протиракові ефекти. Крім того, шпинат є важливим джерелом міді, цинку і селену.

Листова капуста багата ізотиоціанатами: ці потужні сірчисті сполуки, які захищають ген р53. Ген P53 є охоронцем нашого геному і регулює нормальний клітинний цикл. Мутація гена p53 призводить до аномалій клітинного циклу та розвитку ракових захворювань.

Глюкозинолати і сульфоксид метилцистеина допомагають активувати ферменти детоксикації в печінці, які відіграють важливу роль у нейтралізації канцерогенних речовин.

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