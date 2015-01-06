Лікувальні властивості мате

Таким чином, мате є ефективним засобом проти раку кишечника. Напій можна використовувати для профілактики, а також для лікування раку.

Експерти виявили цілющі властивості в ході експерименту. Виявилося, що речовини в складі мате здатні знищувати ракові клітини кишечника.

Потужним ефектом володіють похідні кофеїну, надаючи також вплив на запальні процеси, запобігаючи їм.

Корисні властивості мате були відомі давно. Цей напій нормалізує роботу органів травлення, зміцнює імунну систему, є спазмолітиком. Мате містить дубильні речовини, бета-каротин і повноцінний набір вітамінів, а також мінеральних речовин. Напій підтримує необхідний рівень адреналіну, нормалізує кровообіг.

Мате рекомендують пити спортсменам для зняття втоми і виведення молочної кислоти.

Ксантин підтримує організм у тонусі близько 10 годин, тоді як кава може подарувати бадьорість всього на 3 години.

Крім того, після вживання мате не частішає серцебиття і немає всіх неприємних симптомів, що виникають при вживанні кави.

Мате знижує тягу до алкоголю і нікотину, покращує потенцію і дарує людині відмінний настрій.