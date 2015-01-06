Яблука ефективно очистять організм

Яблука ефективно очищають організм, а яблучний сік допомагає впоратися з наслідками життєдіяльності вірусів, коли ми підхоплюємо інфекцію, наприклад, грип.

Яблука містять пектин, він допомагає ефективно виводити з організму сполуки важких металів та інші токсини. Не випадково, пектин включається в детоксикаційні програми при лікуванні наркоманів, які вживають героїн, кокаїн, марихуану. Крім того, яблука допомагають позбутися від кишкових паразитів, деяких шкірних захворювань, сприяють лікуванню запалення сечового міхура, запобігають проблемам з печінкою.