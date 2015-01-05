Пункти видачі продуктових наборів штабу Ахметова відновили роботу
Сьогодні пункти видачі продуктових наборів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова відновили роботу після нетривалих вихідних
На цьому тижні волонтери видають допомогу за наступним графіком:
· 5-6 січня - всі пункти працюють у звичайному режимі;
· 7 січня - вихідний день;
· 8 січня і далі - всі пункти працюють у штатному режимі.
Продукти від Штабу отримують зараз ті люди, які в останній раз отримували допомогу у кінці листопада - на початку грудня.
Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу: «Система вибудувана таким чином, що люди, які отримують продуктові набори сьогодні, отримували їх майже місяць тому. Тому допомога потрібна і сьогодні, і завтра, і кожен день».
Нагадуємо, що на сьогоднішній день видано близько 1 млн 400 тис. продуктових наборів найбільш незахищеним категоріям мирних жителів Донецької і Луганської областей.