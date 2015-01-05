Пункти видачі продуктових наборів штабу Ахметова відновили роботу



На цьому тижні волонтери видають допомогу за наступним графіком:

· 5-6 січня - всі пункти працюють у звичайному режимі;

· 7 січня - вихідний день;

· 8 січня і далі - всі пункти працюють у штатному режимі.

Продукти від Штабу отримують зараз ті люди, які в останній раз отримували допомогу у кінці листопада - на початку грудня.

Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу: «Система вибудувана таким чином, що люди, які отримують продуктові набори сьогодні, отримували їх майже місяць тому. Тому допомога потрібна і сьогодні, і завтра, і кожен день».

Нагадуємо, що на сьогоднішній день видано близько 1 млн 400 тис. продуктових наборів найбільш незахищеним категоріям мирних жителів Донецької і Луганської областей.