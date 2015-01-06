У ДТП в зоні АТО загинуло 12 військовослужбовців, ще 18 – травмовані

Як повідомляє прес-служба МВС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 військовослужбовців загинуло та 18 травмовано.

На місці трагедії працює комісія у складі представників військової прокуратури, працівників ДАІ, слідчо-оперативна група МВС України та командування Національної гвардії України.

Приймаються вичерпні міри по наданню медичної допомоги потерпілим, яких доставлено до медичних закладів міста Артемівськ та вживаються всі заходи стосовно забезпечення необхідними медикаментами, та евакуації потерпілих до міста Харків та інших медичних закладів України.

Оперативним штабом Національної гвардії України відкрита гаряча лінія для надання інформації рідним та близьким потерпілих.

Колегія Міністерства внутрішніх справ України та командування Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття сім’ям, рідним та близьким загиблих, йдеться у повідомлені.