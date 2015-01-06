Скільки з'їсти куті, щоб не нашкодити здоров'ю

Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, сьогодні відзначають Святвечір, або Багату кутю.

Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері мають бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

В давнину вважалося, що багатша (тобто смачніша й ситніша) різдвяна кутя, то кращим буде врожай і вищим статок у родині.

Зерно, з якого готують кутю, символізує вічне життя, воскресіння і достаток. Мед - символ райського блаженства, здоров'я й благополучного побуту. Мак і горіхи - символи достатку і родючості.

Пшениця - основний інгредієнт куті - багата на вітаміни, білки, вуглеводи і мікроелементи. Клейковина пшеничних зерен зміцнює м'язи тіла. Мед містить легкозасвоювану глюкозу, яка благотворно впливає на серце, шлунок, покращує апетит. Волоські горіхи корисні для мозку, серця і печінки, а поєднання горіхів і меду позитивно діє на нервову систему.

Щоб не нашкодити здоров'ю, варто обмежитися 100-150 г куті, тобто, 4-5 столовими ложками. Пшениця важкий продукт для хворого шлунка і підшлункової залози. З кутею слід бути обережним тим, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту, зокрема страждає хронічним панкреатитом. У великих кількостях пшениця призводить до здуття живота і дискомфорту. Також утримайтеся від куті, якщо у вас виразка шлунка.