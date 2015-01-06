До Львова в рамках ротації із зони АТО повернулася група медиків

Про це повідомив УНІАН співробітник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України підполковник Тарас Грень.

Він зазначив, що група медиків (більше десяти осіб) Військово-медичного клінічного центру Західного регіону перебувала в зоні АТО майже три місяці.

Як розповів керівник групи підполковник медичної служби Василь Бітнер, в зоні відповідальності львівських військових медиків, зокрема, був Донецький аеропорт та населений пункт Піски. Загалом, вони евакуювали із зони бойових дій 400 поранених військовослужбовців та провели більше сотні операцій в польових умовах.

«На сьогоднішній день майже весь персонал Військово-медичного клінічного центру Західного регіону пройшов крізь війну. За словами самих медиків, після короткого відпочинку вони повернуться назад на фронт. Адже саме там потрібна їх самовідданість і професіоналізм», - зазначив Грень.